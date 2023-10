Stiri pe aceeasi tema

- In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas si Israel, bilantul este de 1.200 de morti si 4.500 de raniti, multi dintre ei civili, de ambele parti ale conflictului. Dintre acestea, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel si peste 2.200 ranite, in timp ce in Fasia Gaza…

- Cel putin 250 de oameni au fost ucisi si alti peste 1100 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe strazi, iar altii…

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise intr-un atac rus care a lovit un magazin alimentar intr-un sat din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, a anuntat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP. Cel putin ’48 de persoane au fost ucise’ in acest sat situat langa orasul Kupiansk, nu…

- Mai multe urgente au fost semnalate prin apel la Salvamot Romania, conform datelor publicate pe pagina de Facebook de Dispeceratul National Salvamont. Conform unei postari pe pagina de Facebook a Salvamont Romania ndash; Dispeceratul National Salvamont, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National…

- Un accident violent s-a produs, marți dupa-amiaza, pe DJ 710A, pe raza localitații Ghirdoveni! Un tanar de 29 de ani și fiica acestuia, de 6 ani, au fost transportați la spital dupa ce au fost raniți. In accident au fost implicate un ATV și un autoturism. Cei doi se deplasau cu un ATV, iar la un moment…

- Momente de panica pe plaja Victoria din stațiunea Mamaia, acolo unde, luni, s-a dat alarma in cazul a cinci persoane aflate in pericol de inec. Trei dintre ele au fost scoase din apa inconstiente. Salvatorii au inceput manevrele de resuscitare, insa au fost nevoiti in cele din urma sa declare decesul.Alte…

- Momente de panica pe plaja Victoria din stațiunea Mamaia, acolo unde s-a dat alarma, luni, in cazul a cinci persoane aflate in pericol de inec. Trei dintre ele au fost scoase din apa, insa erau inconstiente. Salvatorii au inceput manevrele de resuscitare.Alte dau au fost transportate la spital. Ele…

- Doua persoane au murit si o adolescenta de 15 ani a fost ranita dupa ciocnirea intre un autoturism si un TIR. Accidentul rutier s-a petrecut joi dupa-amiaza in judetul Constanta, scrie News.ro. Autoturismul si TIR-ul s-au ciocnit in zona localitatii Sibioara. Echipele de interventie au gasit trei persoane…