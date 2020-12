Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 20 decembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,18%00, in creștere. Localitați cu rata de infectare peste 4: Biliești – 4,06 in creștere. Localitați cu rata de infectare peste […] Articolul ULTIMA ORA! Rata de infectare in creștere la Biliești. Situația in toate localitațile din Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .