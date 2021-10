Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in ultimele zile rata de infectare in București a crescut din ce in ce mai mult, iata ca astazi s-a mai depașit inca un prag. Direcția de Sanatate Publica a Capitalei a anunțat ca incidența cazurilor a ajuns la 10,31 la mia de locuitori.

- Rata de infectare in București a ajuns la aproape 10 la mie. Luni, Direcția de Sanatate Publica a Capitalei a anunțat o incidența de 9,64 la mia de locuitori. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost de 8,98. Situația devine astfel tot mai problematica. Comitetul Municipiului București pentru Situatii…

- Situația generata de noul coronavirus (COVID-19) continua sa fie in atenția oficialilor, dar și a opiniei publice. Din pacate, nu sunt vești deloc liniștitoare venite din direcția autoritaților, cu privire la rata de incidența din București. Astfel, conform cifrelor anunțate vineri, 1 octombrie, de…

- Pana ca Grupul de Comunicare Strategica (GCS) sa anunțe raportarea zilnica referitoare la cazurile de infectari cu noul coronavirus (COVID-19), s-a aflat ca rata de incidența la nivelul Capitalei a continuat sa creasca. Astfel, din cate a anunțat Direcția de Sanatate Publica (DSP) București, in dimineața…

- Rata de infectare cu Covid-19, calculata la 14 zile, a ajuns la 6,64 la mia de locuitori in Capitala, anunța Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti. In Sectorul 1 al Capitalei, rata a crescut alarmant depașind 8,5 la mie.

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, astazi, in Bucuresti, de 4,1 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.Cu o zi in urma, vineri, incidenta COVID a fost de 3,77 la…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, in Bucuresti, de 3,77 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.O sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este joi, in Bucuresti, de 3,65 la mia de locuitori. Valoarea a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita, conform Agerpres.