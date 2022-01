ULTIMA ORĂ Procurorii l-au lăsat liber pe polițistul care a ucis fetița, dar l-au plasat sub control judiciar Politistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani si a ranit-o pe o alta de 11 ani, in Bucuresti, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. La iesirea de la audieri, el a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor, unii dintre ei afirmand ca au fost loviti de acesta, cand incerca sa-i evite, fugind spre un autovehicul care il astepta. Anterior, procurorii au precizat ca la momentul producerii accidentului nu era misiune si conducea cu viteza peste limita legala, urmand a fi dispusa o expertiza care sa stabileasca viteza exacta. Politistul este cercetat pentru ucidere din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

