Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri seara, ca se impune purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice de catre totii cetatenii din judet, se arata intr-o informare transmisa de Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare…

- De ultima ora! O noua tragedie aviatica. Avion prabusit in Romania, toti pasagerii au murit in urma impactului.video+foto Avion de mici dimensiuni prabușit in zona localitații Șiria din judetul Arad. Din primele date, exista doua victime incarcerate, inconștiente. Pentru gestionarea evenimentului,…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Regatul Spaniei, Republica Franceza și Republica Federala Germania, ca, in contextul evoluțiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea șederii și revenirea de urgența…

- Italianul infectat cu noul coronavirus a calatorit in Craiova, unde a fost 5 zile, in perioada 18-22 februarie. Revenit in Italia, acesta s-a prezentat la urgența cu simptome de gripa. Dupa teste, acesta a fost gasit pozitiv pentru coronavirus și a fost transportat de urgența la un spital din Rimini,…

- ■ duminica, prefectul a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ■ nemultumit ca n-a fost informat despre intoarcerea unor romani din Italia, se pare ca reprezentantul Guvernului in teritoriu a solicitat demiterea conducerii Directiei de Sanatate Publica ■ Apropierea de Romania a pericolului…