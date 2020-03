ULTIMA ORĂ Primul deces din cauza coronavirusului în Ungaria Un cetatean ungar in varsta de 71 de ani a decedat la putin timp dupa ce a fost spitalizat cu pneumonie grava si suspiciune de infectie cu coronavirus. Pana acum, Ungaria a confirmat 32 de cazuri de COVID-19 si a plasat in carantina 159 de oameni, potrivit datelor oficiale. Scolile au fost inchise, iar de saptamana aceasta se aplica restrictii privind adunarile publice, relateaza Agerpres. Ungaria a suspendat de la aparitia noului virus pe teritoriul sau inregistrarea de cereri de azil la granite, cu argumentul ca solicitantii de azil ar fi putut veni prin Iran, tara puternic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

