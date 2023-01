Stiri pe aceeasi tema

- Scene absolut șocante in localitatea Lumina, din Constanța. Un jandarm de la Gruparea Mobila a fost gasit cu gatul taiat. Ambulanța a ajuns de urgența la locul incidentului, iar echipajele de specialitate efectueaza manevre de resuscitare. Prima ipoteza a oamenilor legii este ca jandarmul a incercat…

- Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a vorbit despre proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala – care prevede ca inregistrarile efectuate de Serviciul Roman de Informații (SRI) sa poata fi folosite ca mijloace de proba in procesul penal, inclusiv in cazul infracțiunilor de corupție.…

- Guvernul sarb l-a numit joi pe Aleksandar Vulin, un apropiat pro-rus al presedintelui Aleksandar Vucic, in functia de sef al Serviciului de informatii (BIA), a anuntat televiziunea de stat (RTS), potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

Iranul ar planui sa comita un atac la Cupa Mondiala de fotbal masculin din Qatar, a avertizat luni șeful serviciilor de informații ale armatei israeliene.

- Pompierii din cadrul ISU București - Ilfov intervin duminica pentru stingerea unui incendiu izbucnit la palfonul etajului 2 al Palatului Regal. Au fost evacuate 150 de persoane. Pompierii din cadrul ISU București - Ilfov au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la Palatul…

Scene rupte parca din filmele horror au avut loc, in urma cu puțin timp, in județul Tulcea, iar polițiștii și salvatorii au intrat in alerta.

- Guvernul bulgar a confirmat duminica aceasta ca pagina de internet a Agentiei de Informatii a tarii a fost atacata si blocata de grupul de pirati informatici rusi Killnet, dand totodata asigurari ca hackerii nu au reusit sa sustraga informatii confidentiale, transmite EFE, potrivit Agerpres.…