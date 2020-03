Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Politia Orasului Panciu, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Panciu, au perchezitionat astazi, locuinta primarului Iulian Nica in dosarul in care s-au mai facut perchezitii si saptamana trecuta la sediul primariei. Potrivit unor surse oficiale,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Panciu efectueaza la aceasta ora o percheziție la sediul Primariei Panciu. Potrivit informațiilor primite pana la acest moment, se fac cercetari intr-un dosar in care exista suspiciunea comiterii infracțiunilor de delapidare, abuz in serviciu, fals in inscrisuri…

- Joi, 27 februarie 2020, Consiliul Local a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Panciu pe anul 2020. Primarul Iulian Nica a anunțat ca sumele ce vor fi la dispoziția autoritaților locale vor fi cheltuite, cu prioritate, pentru finanțarea investițiilor aflate in derulare. Potrivit proiectului…

- Primarul Iulian Nica a prezentat, ieri, consilierilor locali, reprezentanților instituțiilor publice și ai societații civile proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Panciu pe anul 2020. Iulian Nica a prezentat principalele proiecte, obiectivele și prioritațile administrației…

- Primarul Iulian Nica și o parte dintre consilierii locali s-au intalnit, sambata, cu cetațenii orașului Panciu pentru a discuta despre cateva dintre proiectele care se vor implementa in acest an la nivelul comunitații locale. Șeful administrației locale a precizat ca, in aceasta perioada, unitatea medicala,…

- Conform Buletinului de presa al IPJ Vrancea, din 30 ianuarie 2020, „La data de 29 ianuarie a.c., ora 14.44, barbatul de 43 ani, din comuna Ghidigeni, județul Galați, reținut 24 de ore pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat și tentativa la furt calificat, a fost prezentat Parchetului de pe…

- Un tanar de 24 de ani a primit, sambata, mandat de arestare preventiva, iar un adolescent de 16 ani a fost pus sub control judiciar, intr-un dosar in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata. Cei doi sunt banuiti ca au comis fapta in seara zilei de 22 ianuarie…