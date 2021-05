Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a recomandat luni ca cetațenilor complet vaccinați anti-Covid sa li se permita sa calatoreasca in UE fara restricții suplimentare, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Astfel, ar urma sa aiba acces in Uniunea Europeana nu doar persoanele care provin din țari cu o situație epidemiologica…

- Peste 10 milioane de oameni din Franta au primit deja o prima doza de vaccin pentru COVID-19, obiectivul guvernului pentru acest numar fiind atins cu o saptamana inainte de termen, a declarat joi premierul Jean Castex, relateaza Reuters. Franta spera ca o campanie de vaccinare intensiva, alaturi de…

- „Am decis constituirea unui comitet format din reprezentanți ai tuturor ministerelor, a carui sarcina sa fie pregatirea revenirii la normalitate a Romaniei incepand cu 1 iunie 2021. Aceasta structura va funcționa sub coordonarea prim-ministrului și va colabora cu reprezentanți ai asociațiilor și patronatelor.…

- Peste jumatate din populatia adulta din Marea Britanie, respectiv peste 27,6 milioane de persoane, a fost vaccinata impotriva Covid-19 cel putin cu prima doza de vaccin, potrivit datelor oficiale publicate duminica, dupa un record de 844.285 de doze administrate atins in ziua precedenta, transmite Reuters.

- Marea Britanie a vaccinat mai mult de 25 de milioane de persoane cel putin cu prima doza de vaccin impotriva COVID-19, la 100 de zile de cand prima persoana a fost vaccinata in aceasta tara, relateaza Reuters. Potrivit guvernului de la Londra, aproape jumatate din populatia adulta a fost vaccinata,…

- Un nou proiect de lege prevede ca Italia, una dintre cele mai afectate state europene in pandemie, sa intre in carantina naționala de Paști. Paștele catolic va incepe anul acesta pe 4 aprilie. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere…