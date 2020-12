Stiri pe aceeasi tema

- Peste 139.000 de romani au votat duminica, in prima jumatate de ora de la deschiderea sectiilor de votare din tara, ceea ce inseamna o prezenta de aproape 0.75 %. Prezenta in mediul urban este considerabil mai mare decat in mediul rural, diferența fiind de peste 25.000 de alegatori. Mega-miting…

- Prezenta la urne, in judetul Timis, la ora 10.00, a fost de 6,86% din totalul celor cu drept de vot. Mai exact, 43.325 de timiseni au votat, in primele trei ore. Dintre acestia 22 au folosit urna mobila. In Timisoara s-au prezentat la urne, la aceeasi ora, 5,20% din totalul persoanelor inscrise pe…

- Prezenta la urne, in judetul Timis, la ora 9.00, a fost de 3,93% din totalul celor cu drept de vot In Timisora s-au prezentat la urne, la aceeasi ora, 3.01% din totalul persoanelor inscrise pe liste. O prezenta foarte mare se manifesta in comuna Bara: 33,33%. La nivel national, prezenta la vot, la…

- Prezenta la vot este de 1,83%, iar in Bucuresti este 1,65%, la o ora de la deschiderea urnelor pentru alegerile locale de duminica . Prezenta la nivel national este mai mare decat la alegerile prezidentiale de anul trecut si comparabil

- Doar 1,8% din clujenii înscriși pe listele de vot s-au prezentat la urne în prima ora de la deschiderea urnelor. Conform datelor oferite de BEC,Clujul este doar pe locurile finale în ceea ce privește prezența. Harghita, Covasna, Sibiu, Vaslui, Bistrița-Nasaud și Iași…

- Gabriela Firea, candidatul PSD pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, s-a prezentat duminica la vot, fiind primul alegator din secția de votare de la Colegiul Tehnic Mecanic Grivița.Actualul primar al Capitalei a votat la ora 7.01, imediat dupa deschiderea urnelor, la colegiul de pe Calea Griviței…

- Nu s-a organizat niciodata un scrutin in vreme de pandemie, asa ca s-au luat masuri speciale pentru ca un posibil alegator infectat sa nu imbolnaveasca si pe alții. Sunt trasee separate pentru cei care ar avea o temperatura de peste 37,3.