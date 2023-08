Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va face, marți, o vizita la spitalul Floreasca, unde sunt internate mai multe victime ale exploziei de la Crevedia.Președintele va merge la ora 15.00 la spitalul Floreasca, a anunțat Administrația Prezidențiala.La spitalul Floreasca sunt internați doi pacienți stare critica,…

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti sase care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic. Conform unui comunicat din partea Ministerul Sanatatii, trei pacienti raniti in urma exploziilor de…

- La Spitalul Bagdasar Arseni sunt internate, duminica, 11 persoane ranite in exploziile de la Crevedia, dintre care trei intubate, anunta Ministerul Sanatatii. ‘Doi din cei trei intubati pot fi transferati, unul este in stare critica si nu permite transferul. Ceilalti opt sunt internati pe sectii, cu…

- UPDATE: In spitalele din București sunt internate in acest moment 46 de victime ale exploziilor care au avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita: 13 sunt la Spitalul Bagdasar Arseni, 4 la Spitalul de Arși, 28 la Floreasca, 1 la Elias. 8 pacienți sunt intubați. Cifrele vor…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) infiinteaza o Linie Verde pentru persoanele care cauta informatii despre cei afectati de exploziile de la o statie GPL din Crevedia sau cei care au simptomatologie, scrie News.ro.Potrivit Guvernului, MAI infiinteaza o Linie Verde in urma exploziilor de la o statie…

- Patru spitalele din București au primit sambata, 26 august, persoane ranite in urma exploziilor de la Crevedia, a anunțat Guvernul. Dintre acestea, opt persoane sunt intubate.Potrivit actualizarii trimise de catre Guvern, raniții au fost direcționați catre patru spitale din București, dupa cum urmeaza:Bagdasar-Arseni…