Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a ajuns la Kiev intr-o vizita surpriza, pe masura ce se apropie prima „aniversare” a invaziei Rusiei in Ucraina. Calatoria este o surpriza pentru mulți, deoarece președintele american trebuia sa viziteze Polonia, iar saptamana trecuta Casa Alba a declarat ca nu intenționeaza…

- Președintele american Joe Biden a sosit la Kiev, luni, pentru a se intalni cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, intr-o vizita surpriza. Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023 Vizita are loc cu patru zile inainte…

- Presedintele american Joe Biden a sosit la Kiev, luni, pentru a se intalni cu presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, intr-o vizita surpriza. More footage of Biden in #Kyiv, walking with President Zelenskyy pic.twitter.com/4vHMg6mi8q— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 20, 2023 Vizita are…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca Vladimir Putin cauta "o gura de aer" prin lansarea unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian, a declarat joi presedintele american Joe Biden jurnalistilor la Casa Alba, raspunzand astfel la intrebarea…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca Vladimir Putin cauta „o gura de aer” prin lansarea unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian, a declarat joi presedintele american Joe Biden jurnalistilor la Casa Alba, raspunzand astfel la intrebarea…

- Casa Alba considera ca președintele Volodimir Zelenski a pledat cauza națiunii sale in fața publicului american și a legiuitorilor din Congres intr-un mod „foarte convingator”, in special in ceea ce privește necesitatea unui ajutor susținut al SUA pentru Ucraina, a declarat un oficial de rang inalt…

- Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat, miercuri seara, membrilor Congresului american, carora le-a spus, intr-un discurs rostit in limba engleza, ca tara sa rezista, gratie ajutorului primit, si este decisa sa nu cedeze in fata agresiunii ruse. Dupa intalnirea pe care a avut-o la Casa Alba cu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu a iesit din Ucraina de la invazia rusa, la 24 februarie, urmeaza sa fie primit miercuri la Casa Alba de catre presedintele american Joe Biden si sa se adreseze Congresului american, in cadrul unei vizite istorice, in cadrul careia America urmeaza…