ULTIMA ORĂ! Premieră națională! 10 generatoare pentru stimularea precipitațiilor vor fi folosite în Vrancea Tehnologia de stimulare a precipitațiilor cu ajutorul generatoarelor terestre va fi folosita, in premiera naționala, la nivelul județului Vrancea. Primele 10 generatoare terestre vor fi amplasate in punctele de lansare a rachetelor antigrindina din județ și vor deveni operaționale de saptamana viitoare. Prefectul Nicușor Halici a aratat ca este o tehnologie folosita la nivel internațional, […] Articolul ULTIMA ORA! Premiera naționala! 10 generatoare pentru stimularea precipitațiilor vor fi folosite in Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

