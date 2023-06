"Regimul de operatiuni antiteroriste" instaurat la Moscova si in regiunea capitalei dupa revolta grupului paramilitar Wagner ramane in vigoare duminica, in ciuda schimbarii de atitudine a liderului rebeliunii, Evgheni Prigojin.

Ample patrule de politie au fost desfasurate de-a lungul drumului principal care duce la iesirea de sud din Moscova, a constatat un jurnalist AFP.

