Miercuri, 11 ianuarie, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat noile tarife la apa și canalizare in Capitala. Astfel, tarifele devin cu 40% mai mari. Prețul pentru apa, pentru consumatorii casnici, va ajunge la 11,12 lei. De asemenea, cresc și tarifele pentru serviciile de canalizare și epurare a apelor uzat. Consumatorii casnici vor plati 4,18 lei pentru metrul cub, scrie Realitatea.md. Pentru consumatorii noncasnici tariful va fi și mai mare. In total, valoarea lui ajunge la 24,46 de lei pentru metrul cub, se arata in proiectul de decizie. Economistul de la Apa Canal,…