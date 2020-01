ULTIMĂ ORĂ: Pietoni accidentați pe strada Hărmanului din Brașov Un accident de circulație a avut loc, in aceasta dimineața, pe strada Harmanului din municipiul Brașov. Potrivit IPJ Brașov, un barbat, in varsta de 42 de ani, care conducea un autovehicul pe str. Harmanului, a surprins și accidentat doi pietoni. Persoanele primesc ingrijiri medicale la fața locului. La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0. Polițiștii efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și imprejurarilor producerii accidentului. FOTO: FACEBOOK / Elena-Aretty Muresan‎ / INFORMAȚII RUTIERE BRAȘOV… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Brașov a fost sesizat cu privire la faptul ca pe str. Harmanului din municipiul Brașov, un pieton, in timp ce se afla intr-o stație de autobuz, s-a dezechilibrat, moment in care a fost acroșat de un mijloc de transport in comun. Barbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital.…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, azi-noapte, in municipiul Brasov. Potrivit IPJ Brasov, in data de 19 noiembrie, in jurul orei 00.15, pe strada Calea București, intersecție cu strada Paraului, din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier. Un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul…

- O șoferița este cercetata penal, dupa ce a surprins și accidentat un barbat, pe strada 13 Decembrie , in zona unei treceri de pietoni. Șoferița, in varsta de 23 ani care circula pe strada 13 Decembrie din municipiul Brașov, a accidentat cu mașina un pieton, in varsta de 43 ani. Evenimentul rutier s-a…

- Un accident a avut loc, in aceasta seara, in apropiere de intersecția de la Faget, cum se trece de pasajul de sub calea ferata din Tractorul. „Un conducator auto, care circula pe str. 13 Decembrie a surprins și a accidentat un pieton, in varsta de 62 ani. Victima primește ingrijiri medicale la fața…

- Miercuri, 30 octombrie 2019, vor fi finalizate lucrarile de modernizare pe tronsonul I si vor incepe cele de pe tronsonul al II-lea. In perioada 30.10 – 06.11.2019, vor fi executate lucrari pe sectorul cuprins intre N.D. Cocea și Dimineții. Avand in vedere amploarea lucrarilor este necesara menținerea…

- Un conducator auto, in varsta de 32 ani, care conducea un autovehicul pe str. Mihai Viteazu din municipul Brașov, a surprins și accidentat un pieton, in varsta de 36 ani. „Victima, conștienta, a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza cercetari pentru…

- Accident rutier pe strada Minerva din municipiul Brașov. In urma accidentului au rezultat doua victime, care primesc ingrijiri medicale la fața locului și vor fi transportate la spital. Polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cauzele și imprejurarile producerii accidentului, potrivit I.P.J…

- Accident rutier pe strada Minerva din municipiul Brașov. In urma accidentului au rezultat doua victime, care primesc ingrijiri medicale la fața locului și vor fi transportate la spital. Polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cauzele și imprejurarile producerii accidentului, potrivit I.P.J…