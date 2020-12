ULTIMA ORĂ! Peste 600 de poliţişti vrânceni vor fi la datorie în perioada minivacanței de Crăciun Peste 600 de politisti vranceni vor fi la datorie in perioada minivacanței de Craciun și vor actiona pentru prevenirea si combaterea infractiunilor. De asemenea, politistii rutieri vor desfasura activitati pentru prevenirea producerii accidentelor pe fondul consumului de alcool si vitezei excesive, precum si de fluidizare a traficului rutier. Pentru ca perioada sarbatorilor de iarna sa […] Articolul ULTIMA ORA! Peste 600 de politisti vranceni vor fi la datorie in perioada minivacanței de Craciun apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

