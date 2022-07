Stiri pe aceeasi tema

- Deputata Marina Tauber a fost pusa sub invinuire pe doua capete de acuzare. Este vorba despre „acceptarea cu buna știința a finanțarii Partidului Politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, acțiuni infracționale care se incadreaza conform elementelor infracțiunii prevazute la art. 181/2 alin.…

- In aceste momente, procurorii anticorupție in comun cu ofițerii CNA au descins cu percheziții in mai multe locații in cadrul unui dosar penal pornit pe faptul finanțarii ilegale a Partidului politic „Sor”.

- In aceste momente au loc percheziții la ex-președintele Parlamentului Andrian Candu vizat in cadrul unei cauze penale de imbogațire ilicita. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Mariana Cherpec, procurora responsabila de comunicare cu mass-media.

- Oamenii legii au efectuat perchezitii, marti dimineata, la domiciliul fostului presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Actiuni similare s-au desfasurat si la alte imobile detinute prin persoane interpuse. Informatia a fost confirmata pentru IPN de catre procurorul Mariana Cherpec, responsabila…

- Procurorii anticorupție au descins cu percheziții la doi angajați din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publica (INSP) și un șef al acestora, vizați in cadrul unei cauze penale pornite pe fapte de corupție. Despre aceasta a declarat pentru UNIMEDIA procurora responsabila pentru comunicare…

- Procurorii anticoruptie efectueazala moment percheziții la domiciliul lui Vladislav Zara, fostul șef al Agenției Servicii Publice.Informația a fost confirmata pentru Publika de catre Mariana Cherpec, reprezentanta Procuraturii.

- Procurorii PCCOCS au descins in aceasta dimineața cu percheziții la domiciliul fostului prim-ministru și ex-lider al Partidului Democrat, Pavel Filip, transmite deschide.md. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre procurorul responsabil de comunicare cu mass-media din cadrul Procuraturii…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție–Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție și contrabanda, comise in perioada februarie-aprilie…