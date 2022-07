Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, procurorii anticorupție au descins cu 13 percheziții la SA „Termoelectrica”. Acțiunea se desfașoara in cadrul unui dosar penal, pornit pe faptul abuzului de serviciu (art.327 alin.(2) din Codul penal) admis in exercitarea atribuțiilor de serviciu de catre angajații SA „Termoelectrica”.

- Procurorii vranceni efectueaza, marti, perchezitii la sediul primariei Marasesti, precum si la persoane fizice si juridice, intr-un dosar privind mai multe infractiuni, printre care folosirea functiei pentru favorizarea altor persoane, delapidare, fals intelectual si folosirea cu rea credinta a creditului…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul Vamal, investigheaza faptul unor pretinse acțiuni ilegale de introducere in țara a deșeurilor de metal, la inceputul lunii martie curent, destinate unei uzine metalurgice din stanga Nistrului.

- In urma a patru perchezitii domiciliare, efectuate, vineri, pe raza comunei Grebenisu de Campie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures au confiscat aproape 500 de litri de alcool netimbrat, intr-un dosar penal de detinere in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile,…

Procurorii PCCOCS au descins in aceasta dimineața cu percheziții la domiciliului fostului prim-ministru și ex-lider al Partidului Democrat (partidul lui Plahotniuc), Pavel Filip.

- Procurorii anticorupție in comun cu ofițerii SIS, CNA și SPIA a MAI efectueaza la moment in jur de 50 de percheziții la Agenția Servicii Publice. Perchezițiile sunt desfașurate in cadrul unui dosar penal pornit pe faptul abuzului de serviciu (art.327 din Codul penal) savarșit de catre persoane publice…

Procurorii DNA fac șase percheziții lasediul unor firme sau al unor personae fizice din București și Giurgiu, fiind vizat un contract de furnizare a unor maști de protecție, in timpul pandemiei. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate…

Cinci persoane care se ocupau cu afaceri ilegale de terenuri in Iasi au fost puse sub control judiciar, printre cei vizati de ancheta procurorilor DIICOT numarandu-se un angajat al Oficiului de Cadastru Iasi si un altul de la un birou notarial.