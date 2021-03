Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 mart – Sputnik. Procurorii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au desfașurat percheziții astazi la sediul Bancii Naționale. © Sputnik / Evghenii PanasencoUn tanar a fost reținut de Poliție: Este suspect in mai multe cazuri de furtOperațiunea…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a efectuat, astazi, percheziții la Penitenciarul nr.15 din Cricova. Acțiunile de urmarire penala au loc in dosarul in care, recent, a fost reținut unul dintre adjuncții Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serghei Demcenco.…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) continua actiunile de urmarire penala in dosarul privind abuzul de serviciu in interesul unei organizatii criminale, in care, recent, a fost retinut adjunctul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Serghei Demcenco,…

- Mai multe percheziții la Direcția protecție interna a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au fost desfașurate de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) in dosarul privind escrocheriilor…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala in privința invinuitului cu dubla cetațenie, anunțat in cautare pentru șantaj. Este vorba despre Gheorghii Nazaruc alias „Jora”, extradat pe 14 decembrie din regiunea Odessa in Republica Moldova…

- Șase membri ai grupului criminal organizat, vizat in dosarul fraudei bancare, au fost eliberați din izolator si plasati in arest la domiciliu. Decizia a fost luata astazi de catre magistratii de la Judecatoria Chișinau cu sediul Ciocana.

- Trei beneficiari „din acte” ai unor companii anchetate in dosarul fraudei bancare pentru ca ar fi adus un prejudiciu de peste 550 de milioane de dolari Bancii de Economii, Bancii Sociale și Unibank, au facut pentru prima data declarații despre implicarea lor in „furtul miliardului”. Aceștia au povestit…

- Fostul ambasador al Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguța a fost citat la Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) prin intermediul MAEIE, pentru a fi audiat in calitate de banuit in dosarul „anabolizantelor diplomatice”.