- Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu 330 de voturi pentru si 231 voturi contra legea privind acordul de retragere din Uniunea Europeana, care implementeaza un acord convenit in 2019 de Londra si UE. ''Este timpul ca Brexitul sa fie realizat. Aceasta lege face acest lucru'', a declarat ministrul britanic…

- Premierul britanic Boris Johnson a plasat iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), la sfarsitul lui ianuarie, in fruntea programului sau de politica nationala, prezentat joi in Parlament, in cadrul traditionalului discurs al tronului al reginei Elizabeth a II-a, relateaza AFP potrivit news.roIesirea…

- Uniunea Europeana s-a declarat vineri pregatita pentru negocierea viitoarei sale relatii cu Londra, dupa victoria clara obtinuta de premierul britanic Boris Johnson in alegerile parlamentare desfasurate joi in Regatul Unit, transmit Reuters si AFP. ''Noi suntem pregatiti. Ne-am…

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri, relateaza AFP si Reuters. Dupa numararea rezultatelor in 600 de circumscriptii…

- Uniunea Europeana amana Brexitul pana in 31 ianuarie. Uniunea Europeana (UE) a amanat Brexitul la 31 ianuarie 2020, a anuntat luni presedintele Consiliului Eurpean Donald Tusk, relateaza BBC News. Uniunea a aprobat o ”amanare flexibila” ("flextension") - adica Regatul Unit va putea…

- Uniunea a aprobat o "amanare flexibila" ("flextension") - adica Regatul Unit va putea parasi blocul european inainte de acest termen, in cazul in care Parlamentul britanic ratifica acordul retragerii incheiat de Bruxelles cu premierul britanic Boris Johnson. Parlamentul britanic se pregateste sa se…

- Aprobat cu 329 pentru si 299 impotriva cu doar noua zile inainte de data stabilita pentru divort, aceasta sustinere initiala a acordului trebuie urmata de un vot extrem de incert cu privire la calendarul dezbaterilor, pe care guvernul il vrea aprobat in Camera Comunelor in sedinta de joi, pentru ca…

