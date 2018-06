Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in numerar…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri infiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare (FSDI), caruia i-au fost aduse modificari importante. De exemplu, capitalul social creste de la 1,85 miliarde lei la 9 miliarde lei, iar numarul companiilor incluse ajunge la 33. USR si PNL vor legea la CCR.

- Un nou regulament privind serviciile de livrare transfrontaliera de colete, adoptat de Parlamentul si Consiliul European, se va aplica si in Romania incepand de marti, 22 mai, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat de presa, transmis…

- Proiectul de lege privind infiintarea Fondul Suveran de Devoltare si Investitii a trecut ieri de Senat, dupa ce a fost blocat in Parlament din cauza ca Bruxelles-ul s-a prins ca este vorba de o „smecherie” pusa la cale pentru a mentine artificial deficitul bugetar la trei la suta. Actuala forma a FSDI…

- Suma Chakrabarti, presedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare - infiintata pentru a ajuta finantarea tranzitiei fostei Europe comuniste la economia de piata - vrea sa extinda activitatea acesteia in Africa sub-sahariana, ducand institutia financiara departe de radacinile sale. Într-un…

- Dupa ce guvernul a initiat programele Prima Casa si Prima Masina, Parlamentul legifereaza "Prima Bataie". Potrivit proiectului initiat de UDMR, prima bataie chiar devine rupta din rai. Concret, un agresor poate scapa de acuzatii daca este la prima abatere si daca isi convinge sotia sau iubita sa-l ierte.

- Retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavoda ar costa intre 1,2 si 1,5 miliarde de euro, bani care ar putea veni din creditare sau emisiune de obligatiuni, a declarat Cosmin Ghita, directorul general al Nuclearelectrica, in cadrul emisiunii 7/24 Capital, o productie a Bursei de Valori Bucuresti.

- Cheltuielile salariale ale statului roman cu angajatii din administratie, sanatate, aparare, educatie si servicii sociale au crescut cu peste 30%, dublu fata de cresterea salariilor la nivelul intregii economii romanesti, in doar un an, si asta fara a lua in calcul cresterile salariale de la sfarsitul…