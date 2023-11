Ultimă oră: Parchetul anunță prima rețenere în cazul afaceristului ucis la Sibiu Procurorii anunța prima reținere in cazul crimei de la Sibiu. Anchetatorii au stabilit ca, in cazul barbatului din Dolj dus la audieri in cazul crimei de la Sibiu, ”nu au rezultat probe indubitabile pentru a putea fi luata o masura preventiva”. Ei au mentionat ca existau date ca barbatul ar fi unul dintre cei trei suspecti, el fiind indicat si de mai multi martori din dosar. Procurorii afirma ca, pe de alta parte, barbatul din judetul Timis care a fost retinut in acest caz va fi prezentat, vineri, instantei cu propunere de arestare preventiva. UPDATE - Reprezentantii Parchetului de pe langa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

