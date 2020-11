Stiri pe aceeasi tema

- "Intr-o structura spitaliceasca din Romania, in care erau internati mai multi pacienti afectati de coronavirus, a izbucnit un incendiu care a provocat victime. Imi exprim compasiunea mea si ma rog pentru ei, sa ne rugam pentru ei!", a fost mesajul Papei Francisc. Zece pacienti care erau bolnavi de COVID…

- Papa Francisc s a rugat pentru victimele incendiului de la Piatra Neamt. La sfarsitul predicii Angelus, Sfantul Parinte a vorbit despre tragedia petrecuta in Romania.Intr o structura spitaliceasca din Romania, in care erau internati mai multi pacienti afectati de coronavirus, a izbucnit un incendiu…

- Președintele Klaus Iohannis a mers, duminica, la biserica din Piața Mare a Sibiului, iar la ieșire a declarat ca toți cei din interior s-au rugat pentru victimele incendiului din Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț. Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor victimelor tragediei din Piatra…

- Un incendiu violent a izbucnit, simbata seara, la secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț, din Romania, unde erau internați și intubați 16 bolnavi de Covid-19. In urma incendiului, 10 persoane și-au pierdut viața, iar alte șapte se afla in stare critica, printre care și medicul de garda, noteaza…

- Zece pacienți au decedat dupa ce un incendiu a izbucnit sambata dupa-amiaza la Secția ATI din incinta Spitalului Județean Piatra Neamț. Un medic a suferit arsuri extinse. ISU Bacau intervine la locul tragediei. Este cel mai grav bilanț dupa tragedia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Cei sase pacienti decedati, nu stiu din ce motiv s-au decompensat atat de rapid, toti in acelasi interval orar. Era o zi cu ceata si se stie ca ceata afecteaza afectiunile pulmonare. Cei sase pacienti aveau varste cuprinse intre 68 - 70 de ani si au decedat pe Sectiile Pneumologie 4 si Boli Infectioase…

- O batrana din Romania, care iși ține nepotul in brațe, apare in noua carte de rugaciuni a Papei Francisc care onoreaza vizita sa in Romania, din vara anului trecut.In cadrul vizitei Suveranului Pontif la Iași, un fotograf a surprins-o pe femeie, care avea un zambet larg pe fata, scrie mediafax.ro.…