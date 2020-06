ULTIMA ORĂ! Pacienți COVID-19 din Brașov transferați în Mureș! Spitalul Clinic Județean Mureș vine in sprijinul județului Brașov și preia 9 pacienți confirmați COVID-19, a anunțat duminica, 21 iunie, conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș. Astfel, la solicitarea Direcției de Sanatate Publica Brașov, Spitalul Clinic Județean Mureș a preluat in aceasta dupa amiaza 4 pacienți COVID-19, urmand ca in cursul acestei seri sa mai interneze … Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

