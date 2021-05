Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este oprit sambata la pranz pe Autostrada Soarelui, in județul Calarași, dupa ce o mașina a luat foc. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incidentul a avut loc pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 31, pe sensul catre litoral,…

- Traficul este oprit sambata la pranz pe Autostrada Soarelui, in județul Calarași, dupa ce o mașina a luat foc. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incidentul a...

- In apropierea localitatii Fundulea, judetul Calarasi, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism aflat pe banda de urgenta.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 31, pe sensul catre litoral, in apropierea…

- Pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt intense.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt intense, iar pe tronsoanele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din aceasta dupa amiaza, 30 martie 2021, au fost instituite noi restrictii de circulatie pe Autostrada A2, pe sensul catre Bucuresti, pe tronsonul kilometric 68 700 metri 75 900 metri, in vederea efectuarii unor lucrari de…

- Coloane de masini pe Autostrada A2.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora ndash; 17:00, pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre Capitala, s au format coloane in miscare pe tronsoanele kilometrice unde traficul este deviat din cauza…

- Traficul rutier este blocat pe DN 7, pe sensul de circulatie Ramnicu Valcea – Sibiu, in urma unui accident rutier, soldat cu o victima. Pe raza comunei Racovita, la intersecția DN 7 cu DJ 703P, un autoturism si un camion au intrat in coliziune. In urma accidentului a rezultat o victima. Intervine SMURD…

- Un accident rutier s-a produs, joi, pe DJ 243, pe raza localitatii Pogana, un autoturism lovind rezervorul cu motorina al unui TIR, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, informeaza Agerpres. Traficul in zona a fost restrictionat pana cand pompierii…