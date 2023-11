Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din municipiul Arad a sunat, miercuri, la numarul de urgenta 112 și a spus ca e amenințata, iar pe unul dintre autoturismele sale se afla un dispozitiv strain. La locul indicat intervin politisti, jandarmi, pompieri si pirotehnisti.

- O femeie de 56 de ani, fara permis de conducere, a dat cu mașina peste o alta femeie, care circula ca pieton pe drumul comunal din Manastirea Cașin. Șoferița a fugit de la locul accidentului, iar victima a avut nevoie de ingrijiri medicale, la spital. Pe data de 31 octombrie, in jurul orei 14.00, Poliția…

- Și-a vazut moartea cu ochii. O femeie in varsta de 41 de ani a ajuns la spital dupa ce o mașina a dat peste ea chiar pe trecerea de pietoni. Menționam ca accidentul rutier s-a produs in dupa-amiaza de marți, 3 octombrie, la intersecția strazile Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul din orașul Balți. Potrivit…

- Un accident rutier a avut loc in cursul nopții, in Alfa. O femeie a intrat cu mașina intr-un stalp. Șoferița a ajuns la spital. „In noaptea de 30/31 august a.c., in jurul orei 02,15, o femeie de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe str. Dr. Aurel Ardelean, spre str. […] The post…

- O femeie a murit si un barbat a fost ranit, marti, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, pe DN 1 (E 60), in zona localitatii Dumbrava, judetul Cluj. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri in urma accidentului.