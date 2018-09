Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Comisiei de la Venetia va intreprinde o vizita in Romania, in perioada 13-14 septembrie, in cadrul pregatirii unei opinii privind recentele schimbari aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala, anunta Consiliul Europei pe pagina electronica.

- Ministrul de Justitie al landului Baden-Wurttemberg, Guido Wolf, a lansat un avertisment pentru Tudorel Toader, chiar inaintea intalnirii cu ministrul roman de Justitie. Intrebat daca a aflat despre faptul ca unele schimbari din Justitie l-ar favoriza pe liderul PSD, Liviu Dragnea, acesta…

- Klaus Iohannis a anunțat recent ca recomandarile cuprinse in opinia preliminara a Comisiei de la Veneția vor fi avute in vedere cu ocazia sesizarii Curții Constituționale cu privire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și al procurorilor, recent…

- Presedintele Klaus Iohannis a contestat Codul de Procedura penala la CCR. Totodata, seful statului i-a cerut lui Valer Dorneanu, presedintele Curtii, ca termenul de dezbatere a sesizarii de neconstitutionalitate sa fie astfel stabilit incat opinia Comisiei de la Venetia sa poata fi valorificata. Comisia…

- "Am o mare satisfactie, impreuna cu colegii mei, ca am reusit concretizarea acestui demers, ca urmare a unei intiative pe care PNL a avut-o, initiativa care, din pacate, desi trebuia sa apartina majoritatii parlamentare, Parlamentului, ministrului Justitiei, ne-a fost refuzata in mod constant. De…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia efectueaza, luni si marti, o vizita in Romania. Experții vor avea un schimb de opinii cu privire la cele trei proiecte de modificare a legii referitoare la organizarea judiciara, a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii si a legii privind statutul judecatorilor…

- O delegație a Comisiei de la Veneția urmeaza sa ajunga, luni, la București pentru a face o analiza a Legilor Justiției. Delegația va avea o serie de intalniri atat cu președintele Iohannis, cat și cu ministrul Justiției, dar și cu reprezentanții comisiei parlamentare pentru Legile Justiției, scrie…

- O delegație a Comisiei de la Veneția va vizita Romania in perioada 11-12 iunie pentru discuții pe tema modificarilor aduse legilor justiției. “O delegatie a Comisiei de la Venetia se va afla in vizita in Romania pentru o serie de ...