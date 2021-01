Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 21 ianuarie, un zbor pentru aducerea, din Statul Qatar, a aproximativ cinci tone de materiale sanitare necesare campaniei de vaccinare constand in ...

- Distribuirea echipamentelor va fi realizata cu mijloace de transport aflate in dotarea IGSU catre centrele de vaccinare comunitare The post Materiale sanitare necesare campaniei de vaccinare, aduse din Qatar cu o aeronava militara first appeared on Partener TV .

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat duminica, 20 decembrie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Iași – Munchen, pentru transportul, in regim de urgența, a unui pacient care a suferit arsuri. Echipa medicala care monitorizeaza pacientul…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anunțat astazi ca guvenul a adoptat joi seara o ordonanta de urgenta privind achizitia de materiale sanitare si echipamente in valoare de 67 de milioane euro. Acesta a precizat ca, printre altele, vor fi cumparate trei milioane de teste…