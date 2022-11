Stiri pe aceeasi tema

- Un marfar care transporta peste 3.000 de tone de carbune a deraiat marți, in apropiere de Filiași. Șase vagoane s-au rasturnat, iar circulația este complet blocata in zona. Cel puțin trei trenuri cu pasageri au ramas blocate in camp.

- Marți dimineața, 9 vagoane din compunerea unui tren de marfa care transporta carbune pe relația Motru Est - Cernele au deraiat la ieșire din halta Racari, județul Dolj. Garnitura era compusa din 39 de vagoane, incarcate cu 3.100 de tone de carbune.

- Un tren compus din 16 vagoane incarcate cu lignit de la Complexul Energetic Oltenia a fost implicat vineri intr-un incident feroviar la Motru. Potrivit ITM Gorj, din Depozitul de carbune al Carierei Roșiuța a plecat un convoi format din 16 vagoane cu carbune catre stația CFU Motru, pentru formarea unei…