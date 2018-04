ULTIMA ORĂ Noi taxe și impozite pentru șoferii români Bulgaria vrea sa introduca taxarea mașinilor in funcție de gradul de poluare, dupa modelul romanesc, ministrul Finanțelor din țara vecina apreciind ca noua impozitare trebuie sa fie introdusa rapid. Astazi, numeroși romani iși inmatriculeaza mașina in Bulgaria, profitand de taxe mai mici. "Modelul pe care mașinile sunt impozitate este asociat in mare parte cu valoarea lor, fara a lua in considerare suficient gradul de poluare“, a spus acesta. Bulgaria este printre puținele țari din Uniunea Europeana in care taxa auto este determinata de valoarea mașinii, astfel ca taxa anuala pentru o mașina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

