ULTIMA ORĂ! Noi controale în pieţele, târgurile şi terasele din Vrancea. S-au dat amenzi de 5.000 de lei Autoritațile acționeaza in continuare in sprijinul cetațenilor pentru a limita raspandirea noului virus Peste 130 de societați comerciale au fost verificate luni, 03 august a.c., in cadrul unor acțiuni care au vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta. Controalele au fost organizate sub autoritatea prefectului. Pentru prevenirea […] Articolul ULTIMA ORA! Noi controale in pietele, targurile si terasele din Vrancea. S-au dat amenzi de 5.000 de lei apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

