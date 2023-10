Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri, 13 octombrie, afirmatiile sefului diplomatiei americane, Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei oficiale efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, "dar si ca evreu", informeaza Agerpres preluand AFP."Ma…

- „Stare de razboi” in Israel dupa un atac de amploare cu rachete din Gaza: un mort și peste 100 de raniți. Palestinieni inarmați s-au infiltrat pe teritoriul Israelului A fost lansata „Operatiunea Al-Aqsa Flood” impotriva Israelului, anunta militarii miscarii palestiniene Hamas. „Am decis sa punem capat…

- Ministerul turc al Apararii a anuntat vineri ca a lansat un nou val de lovituri aeriene impotriva unor tinte kurde din Siria, in represalii la un atentat cu bomba la Ankara, scrie AFP, citat de Agerpres.Acest anunt a fost facut la doar cateva ore dupa ce ministrul de externe Hakan Fidan a discutat…

- Turcia a anuntat miercuri seara ca a desfasurat noi atacuri aeriene impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) din nordul Irakului, pentru a treia oara dupa atacul de duminica de la Ankara in care doi ofiteri de politie au fost raniti, dupa ce amenintase mai devreme in cursul zilei cu represalii…

- Prezentand noile previziuni, Erdogan a spus ca o politica monetara stricta ar reduce inflatia la o singura cifra, adaugand ca Turcia nu va face compromisuri cu privire la expansiunea economica, pe masura ce politicile sunt ajustate. Guvernul vede o inflatie anuala de 65% la sfarsitul anului si de 33%…

- Un primar din Istanbul a traversat inot Bosforul, deși nu mai are mainiPrimarul districtului Avcilar din Istanbul a traversat pentru a treia oara Bosforul in cadrul unui eveniment sportiv internațional, deși și-a pierdut ambele maini, in urma unui accident petrecut cand avea 18 ani, titreaza HURRIYET,…

- Potrivit MAE, autoritațile turce au declarat ca șase sate au fost evacuate si alte trei au fost pregatite de evacuare.De asemenea, autoritațile turce au intervenit cu avioane, elicoptere, utilaje de construcții și peste 1100 de membri ai personalului de intervenție pentru stingerea incendiului.​Totodata,…