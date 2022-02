Stiri pe aceeasi tema

Președintele Klaus Iohannis a convocat de urgența o ședința CSAT, ca urmare a escaladarii situației din Ucraina.

Președintele PNL, Florin Cițu, a vorbit, miercuri, despre masurile din energie pe care trebuie sa le ia Guvernul și cu care trebuie sa iasa atunci cand sunt gata.

Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, in ședința de Guvern, ca au fost luate toate masurile in conformitate cu hotararile CSAT, in contextul crizei din Ucraina.

Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a avut o discuție telefonica de curtoazie cu prim-ministrul Statului Israel, Naftali Bennet. Cei doi șefi de guverne au abordat o serie de elemente din agenda de cooperare bilaterala, precum lupta impotriva pandemiei, intarirea cooperarii economice și…

Alexandru-Cristian Vasilescu a fost numit secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa o serie de intalniri la nivel european, ca in cazul in care situația din Ucraina se inrautațește in sensul unui conflict cu Rusia, atunci Romania și celelalte state NATO și UE vor acționa impreuna.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a promis ajutor guvernamental pentru o fabrica de echipamente medicale de protecție, din județul Maramureș, afectata de un incendiu. Liderul PSD a spus ca va vorbi cu reprezentanții Guvernului despre incendiul de la fabrica din nordul țarii, anunța Mediafax.

- PM Nicolae Ciuca said that the decisions of the Constitutional Court of Romania (CCR) will be put into practice, in regards to the CCR decision on the unconstitutionality of the government emergency ordinance on mask wearing in certain spaces, but he stressed that, formally, until the decision and…