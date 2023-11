Stiri pe aceeasi tema

- Efectul total neașteptat al razboiului din Orientul Mijlociu: decizii cruciale anunțate in SUA și EuropaPreturile petrolului au scazut miercuri cu aproximativ 1%, pana la un minim al ultimelor trei saptamani, dupa ce Rezerva Federala a SUA a mentinut ratele dobanzilor constante, conform asteptarilor,…

- Fondul Monetar Internațional a indemnat bancile centrale, inclusiv Rezerva Federala a Statelor Unite, sa mențina politica monetara stricta in fața crizei inflației. „Ceea ce este cu adevarat important este ca politica monetara ramane in teritoriul de inasprire”, a declarat Pierre-Olivier Gourinchas,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se intalneste joi intr-o noua sedinta de politica monetara. La sedinta precedenta, care s-a desfasurat la inceputul lunii august, banca centrala a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. De asemenea,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se intalneste joi intr-o noua sedinta de politica monetara.La sedinta precedenta, care s-a desfasurat la inceputul lunii august, banca centrala a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, potrivit Agerpres.…

- Dobanda de politica monetara va ramane la nivelul actual de 7% pana in luna mai a anului viitor. Mai mult de atat, nici rata ROBOR nu iși va modifica valoarea pana la "noile ordine" ale dobanzii de politica monetara, considera Ciprian Dascalu,...

- In condițiile in care este aproape sigur ca Rezerva Federala a SUA va lasa ratele dobanzilor neschimbate la ședința de politica monetara de la sfarșitul acestei luni, atenția observatorilor bancilor centrale s-a mutat de cealalta parte a Atlanticului. Decizia Bancii Centrale Europene de a majora sau…

- Franta va accelera reducerea datoriei sale, in timp ce mentine politica sa de scadere a impozitelor pentru gospodarii si companii, a afirmat joi ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters.Statul francez trebuie sa reduca cheltuielile publice, a adaugat oficialul confirmand ca se va renunta…

- Banca Centrala a Rusiei a organizat marti o reuniune extraordinara, in care a decis majorarea dobanzii de baza cu 350 de puncte, pana la 12%, o decizie adoptata in regim de urgenta in incercarea de a opri declinul rublei, dupa un apel public al Kremlinului pentru a inaspri politica monetara, transmite…