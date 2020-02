ULTIMA ORĂ! Minoră lovită de un taxi pe trecerea de pietoni din Piața Unirii Conform IPJ Vrancea, in urma cu puțin timp, un apel la 112 a anunțat ca o minora in varsta de 16 ani a fost acroșata de un autoturism in regim taxi, pe trecerea de pietoni, in zona Piața Unirii din Focșani. Vom reveni cu amanunte. Articolul ULTIMA ORA! Minora lovita de un taxi pe trecerea de pietoni din Piața Unirii apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

