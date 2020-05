Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Marcel Vela va susține o declarație de presa luni, la ora 19:00, anunța Ministerul de Interne. Foarte probabil, ministrul va anunța o noua ordonanța militara, menționata și de președintele Klaus Iohannis. Ea va avea prevederi referitoare la noul interval orar in care persoanele de peste 65…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, la 4 aprilie 2020, in declaratia de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ca a semnat Ordonanta Militara nr 7 cu privire la masuri de combatere a epidemiei de COVID-19, care este avizata de premierul Ludovic Orban si prevede, printre altele,…

