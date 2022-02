Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre. De asemenea, au fost luate masuri privind repatrierea pe baza voluntara a membrilor de familie ai personalului diplomatic…

