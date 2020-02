ULTIMA ORĂ! Meteorologii anunță că mâine și joi va ninge în Vrancea Tipul mesajului : Avertizare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 04-02-2020 Ora : 10:30 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 04 februarie, ora 13:00 – 05 februarie, ora 08:00 Fenomene vizate și zone afectate: […] Articolul ULTIMA ORA! Meteorologii anunța ca maine și joi va ninge in Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

