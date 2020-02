Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa va incerca sa obtina maximum din meciul restant cu FCSB din etapa a 18-a a Ligii I, programat, joi, pe Stadionul "Anghel Iordanescu". "Ne asteapta un meci greu, dar in…

- Tehnicianul Mihai Teja este noul antrenor al echipei de fotbal FC Voluntari, el urmand a fi prezentat oficial de gruparea ilfoveana intr-o conferinta de presa programata, joi, la Stadionul "Anghel Iordanescu". In varsta de 41 de ani, Teja a condus formatia CSM Poli Iasi pana la 23 decembrie 2019 cand…

- "Partida dintre FC Voluntari si FCSB, contand pentru etapa a 18-a in CASA Liga 1, a fost reprogramata in data de 6 februarie 2020. Meciul se va disputa pe stadionul ''Anghel Iordanescu'' din Voluntari, cu incepere de la ora 20:00 si va fi transmis in direct de Look Sport/Plus, Digi Sport si Telekom…

- Meciul dintre FC Voluntari si FCSB, din etapa a 18-a a Ligii I, care nu s-a putut disputat pe 30 noiembrie, a fost reprogramat pentru data de 6 februarie 2020, a anuntat, luni, Liga Profesionista de Fotbal pe site-ul sau. ''Partida dintre FC Voluntari si FCSB, contand pentru etapa a 18-a in…

- Meciul dintre FC Voluntari si FCSB, programat sambata, de la ora 20:30, pe Stadionul ''Anghel Iordanescu'' din Voluntari, in etapa a 18-a a Ligii I de fotbal, a fost amanata pentru o data ulterioara, din cauza...

- Meciul dintre FC Voluntari si FCSB, programat sambata, de la ora 20:30, pe Stadionul ''Anghel Iordanescu'' din Voluntari, in etapa a 18-a a Ligii I de fotbal, a fost amanata pentru o data ulterioara, din cauza terenului impracticabil, a anuntat LPF. ''Avand in vedere…

- Astra Giurgiu a bifat a șasea victorie consecutiva în Liga 1, dupa ce s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Gaz Metan Mediaș, pe stadionul Marin Anastasovici. Echipa lui Bogdan Andone a acumulat 34 de puncte și se afla la egalitate cu liderul CFR Cluj, care are însa un meci mai puțin…

- Selectionerul echipei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 23 de jucatori pentru meciurile cu Finlanda si Irlanda de Nord, din preliminariile Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021, potrivit site-ului FRF. Romania va intalni Finlanda pe 14 noiembrie, de la ora 20:00, pe Stadionul…