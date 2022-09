Ultima ora - MDRT a inceput campania de promovare a Romaniei la CNN, Euronews si Eurosport

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, afirma ironic miercuri seara, intr-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, ca va cere sa fie declarata nebuna, dupa ce a urmarit experienta unui criminal care a scapat necondamnat pe motiv ca nu…

- In 2022, Italia va fi țara cea mai afectata țara de lipsa de personal in sectorul turismului. Conform unui studiu realizat de Consiliul Mondial al Calatoriilor și Turismului, in acest an vor lipsi 250.000 de angajați, ceea ce inseamna ca unul din șase posturi vacante nu va fi ocupat. Sectorul hotelier…

- Cea de-a 16-a editie a Festivalului de costume populare din Mongolia a inceput sambata, cu obiectivele de a promova turismul afectat grav in perioada pandemiei si respectiv de a incuraja tinerele generatii sa poarte costume traditionale, transmite Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Mișcarea face bine și omului sanatos, dar și celui bolnav. Luna aceasta, in județul Neamț se desfașoara o campanie inițiata de autoritați pentru informarea bolnavilor cronici despre importanța sportului. Activitatea este derulata de Direcția de Sanatate Publica Neamț in cadrul campaniei naționale „Prin…

- In urma publicarii listei contractelor de finanțare semnate in cadrul programului IMM AGRI-FOOD (granturi pentru capital de lucru), Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) prin ministrul Daniel Cadariu, comunica beneficiarilor faptul ca in perioada imediat urmatoare Agențiile pentru Intreprinderi…

- Peste 3.400 de contracte de finantare, adica aproape o treime din numarul solicitarilor, in valoare de aproximativ 249,5 milioane de euro au fost semnate in cadrul programului IMM-Agri Food pana joi, potrivit unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT). 30 iunie era termenul…

- Termenul pentru depunerea declaratiei de impunere anuale si pentru plata taxei de dezvoltare si promovare a turismului este data de 1 iulie 2022. Taxa de promovare a fost instituita prin HCL Constanta in 2013 Pentru ca OMD nu s a constituit nici pana in prezent, in ultimii patru ani, Primaria Constanta…