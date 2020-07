Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența propune instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiile publice deschise, in anumite intervale orare. Terasele vor fi inchise intre orele 23:00-6:00. Masurile trebuie aprobate de Guvern. Comitetul Național pentru Situații de Urgența…

- Limitarea programului cluburilor și teraselor in anumite zone, reguli clare de distanțare pe plaje și introducerea obligativitații purtarii maștilor in spațiile deschise aglomerate, in anumite zone, sunt masuri care ar putea fi introduse din 1 august, a anunțat marți premierul Ludovic Orban. El a spus…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se va intruni in cursul zilei de marti pentru a discuta noile propuneri formulate de specialisti ca masuri pentru limitarea raspandirii COVID-19, care ar urma sa fie introduse in HG privind starea de alerta in cadrul unei sedinte de Guvern care va…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se va intruni in cursul zilei de marti pentru a discuta noile propuneri formulate de specialisti ca masuri pentru limitarea raspandirii COVID-19, care ar urma sa fie introduse in HG privind starea de alerta in cadrul unei sedinte de Guvern care va…

- Romania nu se afla pe lista celor 59 de tari scutite de carantina la sosirea in Anglia. Romanii vor fi obligati sa se izoleze timp de 14 zile la sosire.Lista intra in vigoare incepand cu 10 iulie. Pe lista nu se regasesc nici China, SUA, Suedia si Portugalia, ceea ce inseamna ca, la sosire,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a stabilit noi criterii, pe timpul pandemiei de Covid-19, in ceea ce privește exceptarea de la carantina și izolare a persoanelor care vin din state ale Uniunii Europene. A fost stabilit drept criteriu pe baza caruia se face exceptarea de la masurile de…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani si Spitalul Municipal Adjud, unitati medicale in care sunt tratati bolnavii de COVID-19, au ajuns aproape de capacitatea maxima, iar cazurile noi de COVID-19 ar putea fi redirectionate catre unitati medicale din judetele invecinate, a declarat,…

- Primarul Mihai Chirica a convocat astazi, 11 mai, la Palatul Roznovanu, o noua ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Iași destinata luarii unor masuri de prevenire a raspandirii pandemiei COVID-19 in Municipiul Iași, dar și de reluare treptata a activitaților socio-economice…