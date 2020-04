ULTIMA ORĂ! Măsuri sporite pentru siguranța cetățenilor de Paștele Catolic și sărbătoarea Floriilor Misiunile pentru punerea in aplicare a masurilor de combatere a raspandirii virusului SARS COV 2, dar și Paștele Catolic și sarbatoarea Floriilor sunt evenimentele pe care jandarmii le vor avea in vedere in acest sfarșit de saptamana. Pentru siguranța vrancenilor, jandarmii vor actiona independent și in sistem integrat alaturi de polițiști, militari din cadrul […] Articolul ULTIMA ORA! Masuri sporite pentru siguranța cetațenilor de Paștele Catolic și sarbatoarea Floriilor apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii, jandarmii și militarii patruleaza in aceste zile pe strazile din Focșani și din județ, pentru a se asigura ca cetațenii respecta Ordonanțele Militare. La fel ca personalul medico-sanitar, și aceștia se afla in prima linie și se expun pericolului infectarii. Cum decurg verificarile din teren?…

- PSD considera ca prin ascunderea adevarului se creeaza o perceptie de falsa siguranta care afecteaza grav nivelul de conformare voluntara a cetatenilor la restrictiile impuse de Guvern in contextul starii de urgenta si solicita o serie de date ”foarte exacte” cu privire la epidemia de coronavirus in…

- Izolare in siguranța – I.P.J. Vrancea va recomanda cum sa va feriți de fraudele prin internet Pandemia generata de virusul SARS–CoV-2 a condus la adoptarea de masuri speciale pentru evitarea raspandirii in societate, iar principala metoda aflata la indemana fiecaruia dintre noi, este aceea de a ramane…

- „VENUS – Impreuna pentru o viața in siguranța!” este proiectul care va oferi in premiera servicii noi și integrate care vor constitui un ajutor real femeilor care sunt victime ale violenței domestice. Adapostul face parte din proiectul „VENUS – Impreuna pentru o viata in siguranta!” și va funcționa…

- Primarul comunei Dumitrești, Petrica Dogaru a organizat o petrecere dedicata iubirii, pe 24 ianuarie, chiar de Dragobete. In incinta noului Camin Cultural „Alexandru Dobrescu“ din comuna, abia inaugurat la finele lunii ianuarie, in sala de spectacole, aproximativ 100 de persoane au venit sa ia parte…

- Siguranța cetațenilor este prioritara pentru Primaria Municipiului Focșani In urma apariției in mediul on-line a unei filmari in care un caine pare a fi agresat de catre lucratori din cadrul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, facem urmatoarele precizari: Pentru a raspunde unor sesizari…

- In urma fenomenelor meteo severe din ultima perioada, drumurile din zona de munte a județului au fost afectate de arborii doborați de vant. In aceasta dimineața, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Lepșa au intervenit pentru deblocarea drumului forestier ce face legatura intre DN…

- O haita de caini fara stapan ii terorizeaza pe locuitorii din Bahne, din zona strazii Lupeni. Cainii sunt foarte agresivi, iar un locuitor din zona a filmat cum o pisica este sfașiata de haita. Oamenii se tem ca oricand asemenea atacuri pot viza copiii care merg la școala din cartier. „Locuiesc pe strada…