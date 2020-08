Stiri pe aceeasi tema

- Zonele in care vor fi purtate aceste maști de protecție sunt: piețele, targurile, oboarele, evenimentele in aer liber, obiectivele turistice, lacașurile de cult turistice și ecumenice. Citeste si: Masca devine OBLIGATORIE in Centrul Vechi al Capitalei, dar si pe strada, in piete, gari si in…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a luat decizia, luni, ca masca de protecție sa devina obligatorie in Centrul Vechi din Capitala, anunța Digi 24.”Masura va fi valabila pentru zonele pietonale, nu și pentru terase”, anunța duminica viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. „Zona pietonala…

- Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, informeaza Prefectura Sibiu. Masura se va aplica pentru toate persoanele, inclusiv pentru copiii care au implinit varsta de 5 ani, in urmatoarele locuri: – toate pietele agroalimentare cu program zilnic, de luni pana vineri, in intervalul…

- Comitetele Județene pentru Situații de Urgența din 16 județe au decis, in ultimele zile, sa instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție și in spații deschise aglomerate, in anumite intervale orare. Masura se aplica, de la 1 august, inclusiv in Prahova și Constanța, zone pline de turiști in…

- Astfel, masca va deveni obligatorie pe tot parcursul zilei in toate spațiile publice deschise - piețe, targuri, oboare. In plus, comercianții din aceste spații vor fi obligați sa poarte manuși. „Masura se va aplica la nivelul intregului județ, pe tot parcursul zilei, in toate zonele aglomerate unde…

- Printre masurile adoptate în ședința de marți a CNSU se numara obligativitatea purtarii maștii de protecție în spațiile deschise. Masura se aplica în anumite intervale orare, în zonele aglomerate și sunt exceptate persoanele care desfașoara…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, ce urmeaza sa fie asumata/adoptata și de Guvernul Romaniei, se impune obligativitatea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis, marti, adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire a raspandirii noului coronavirus, printre care si obligativitatea purtarii mastilor de protectie inclusiv in spatii deschise, a anuntat prefectul Emanuel Soare. "Nu consideram in…