- Marius Lacatuș (59 de ani), legenda celor de la Steaua, a ramas fara permis de conducere. Vineri dimineața, fostul fotbalist n-a acordat prioritate la o trecere de pietoni, astfel ca a fost sancționat de polițiștii care au surprins ilegalitatea. Toata scena s-a petrecut in zona Garii de Nord din București,…

- Fostul antrenor și mare fotbalist Marius Lacatuș, 59 de ani, a fost oprit de Brigada Rutiera bucureșteana vineri, 6 octombrie, pentru ca nu a acordat prioritate pietonilor, au declarat surse din Poliție pentru Libertatea.Fostul caștigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua in 1986 a fost oprit…

- Artistul Laurențiu Mocanu, cunoscut sub numele de scena GuessWho, a fost depistat de polițiștii rutieri din București conducand sub influența unor substanțe psihoactive, mai precis cocaina, au declarat miercuri, 27 septembrie, surse apropiate anchetei pentru Libertatea.„La data de 27 septembrie a.c.,…

- Un barbat de 28 de ani a fost prins de politisti la volanul unei masini, in Sectorul 5 al Capitalei, desi nu avea carnet de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In urma verificarilor, oamenii legii și-au dat seama ca este recidivist. Acesta, in luna iulie, a fost prins conducand o masina fara…

- Un adolescent de 16 ani a fost prins la volan in București. Baiatul nu avea permis de conducere, iar oamenii legii cred ca era sub influența drogurilor. „La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 00:10, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza…

- Politistii din Bucuresti au retinut, in ultimele 24 de ore, trei persoane pentru infractiuni comise in trafic. Un adolescent de 16 ani, fara permis, a fost prins la volanul unei masini, in Sectorul 5. Testul a iesit pozitiv la substante psihoactive. Doi soferi au fost prinsi sub influenta alcoolului,…

- Traficul rutier pe bd. Ghencea din București va fi restricționat, sambata, incepand cu ora 19.00. Pe stadionul Steaua se va desfașura meciul de fotbal FCSB-Universitatea Craiova. „La data de 02 septembrie a.c., incepand cu ora 21.45, pe Stadionul „STEAUA”, se va disputa partida oficiala de fotbal dintre…

- La data de 19 iulie 2023, polițiștii din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Garii din municipiu, s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unui biciclist, iar conducatorul auto implicat a parasit locul producerii acestuia. In urma cercetarilor efectuate, in scurt timp de…