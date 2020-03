ULTIMA ORĂ Marcel Ciolacu anunţă când se va vota starea de urgență națională în Parlament "Cred ca se vor lua masuri. Se da posibilitatea ministrului de Interne sa ia aceste masuri in funcție de dinamica a ceea ce se intampla. Va fi o limitare a unor dreopturi civile, dar daca minisntrul de Interne le va lua conștient și responsabil masurile nu cred ca vor fi probleme. Parerea mea este ca starea de urgențaeste decretata prea traziu. Așa cum asara ma așteptam sa vine premierul cu soluții, taraganam prea mult Din punctul meu de vedere e nepermis. Vom aștepta ora 15. Lucrurile acestea trebuiesc liate mai rapid Cu certitudine fam facut niște probe BPR se va ține prin conferința… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

