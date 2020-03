Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, aflat in izolare la Vila Lac 2, a prezentat masurile luate aseara in ședința de guvern: Masuri pentru sprijinirea ministerelor direct implicate in lupta impotriva Covid-19 – Am suplimentat bugetul Ministerului Sanatații cu 42 de milioane de lei, pentru susținerea centrelor…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca Guvernul a adoptat o HG prin care a suplimentat bugetul Ministerul Sanatatii cu 42 de milioane de lei si ca a fost majorat plafonul de garantare a creditelor pentru IMM. Declarațiile LIVE TEXT ale premierului Ludovic Orban: – Am decis sa va prezint deciziile…

- Anunț de ultima ora de la Ministerul Finanțelor Publice! Ca urmare a raspandirii coronavirusului, Ministerul Finanțelor Publice a luat decizia de a proroga plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum și a impozitului pe mijloacele de transport. Termenul se proroga de la 31 martie 2020…

- Primarul Constantin Armencea, face din nou apel la cetațenii municipiului Adjud sa respecte toate regulile de igiena și comportament social recomandate de autoritațile centrale și popularizate și la nivel local in vederea prevenirii contactarii COVID-19, știut fiind faptul ca virusul are o rata foarte…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a anuntat ca se va autoizola, in condițiile confirmarii coronavirusului la senatorul liberal Vergil Chițac care a participat la sedinta Biroului Permanent Național al PNL. „Ma voi izola la Vila Lac 1”, a spus Orban. „Am cerut Ministerului Sanatații…

- Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei a facut publice mai multe masuri luate de Cancelaria Sfantului Sinod. Este vorba de indrumari catre parohii și manastiri pentru respectarea unor masuri de prevenire a imbolnavirii cu noul Coronavirus (Covid-19). Este vorba de urmatoarele masuri: -Afișarea, la intrarea…

- La nivelul județului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: 31 persoane cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica. Aceste persoane vor fi monitorizate zilnic de catre medici epidemiologi. Nu sunt persoane aflate in carantina…