- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 19 martie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,22‰, in creștere. In cele doua municipii ale județului, valorile ratei de infectare sunt:…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 3 martie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 0,77‰, in scadere. In cele doua municipii ale județului, valorile ratei de infectare sunt:…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 20 februarie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 0,43‰, in scadere. In cele doua municipii ale județului, valorile ratei de infectare sunt:…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 03 ianuarie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 0,58%00, in scadere. In cele doua municipii ale județului, valorile ratei de infectare…