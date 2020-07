Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, potrivit datelor comunicate astazi de catre autoritațile locale elene Consulatului General al Romaniei la Salonic, un cetațean roman aflat in Insula Thassos și un alt cetațean roman aflat in Paralia Katerini au fost testați pozitiv

- Fluxul la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas) se desfasoara in prezent normal, fara coloana de autoturisme in asteptare, iar accesul masinilor se realizeaza pe patru benzi, fiind operationale si trei puncte de testare pentru infectia cu COVID-19, precizeaza…

- MAE , precizeaza, referitor la situatia de la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas), ca in prezent coada de masini are 3 kilometri, timpul de asteptare este de 3 ore si ca pe parcursul zilei reprezentanti diplomatici romani au facilitat preluarea cu prioritate…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a discutat, joi, la telefon cu omologul grec Nikos Dendias pentru a solutiona intarzierile inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), odata cu instituirea, la 1 iulie, a noilor reguli privind intrarea…

- Un numar de 85 cetațeni romani care lucrau la o ferma din Germania au fost testați pozitiv cu noul coronavirus, in perioada 28 mai-11 iunie, anunța, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Conform sursei citate, toți cei 85 de angajați sunt asimptomatici, fiind plasați in carantina. „Toate costurile…

- Autoritatile elene nu au comunicat public si o anumita ora pentru aplicarea noilor prevederi legislative pentru accesul pe teritoriul Republicii Elene, iar cetatenii romani afectati de acest fapt pot solicita asistenta consulara, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Precizarea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta revenirea in tara a 125 de cetateni romani aflati in strainatate pe vase de croaziera. Intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, MAE informeaza ca, in cursul serii de sambata, au revenit in tara 45 cetateni romani si un cetatean al Regatului Thailandei,…