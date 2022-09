Stiri pe aceeasi tema

- Și la acest sfarșit de saptamana, jandarmii vranceni, alaturi de polițiști vor fi prezenți, pentru a asigura ordinea publica, cu ocazia desfașurarii manifestarilor din spațiul public, dupa cum urmeaza: – Vineri, sambata și duminica, in Parcul Civic din orașul Odobești, va avea loc Festivalul Tradițional…

- Echipa are o noua conducere tehnica, antrenor principal fiind Claudiu Ionescu Intamplarile legate de barajul pentru promovarea in Liga a III-a, cu ciudațenia de hotarare data de Comisia de Disciplina a FRF, au produs dezamagire conducatorilor clubului gugeștean și celor care sunt alaturi de o grupare…

- Focșanenii au pierdut finala in urma loviturilor de departajare Echipa de fotbal U 8 a Inizio Focșani a participat, saptamana trecuta, la unul dintre cele mai puternice turnee din țara, Brașov Junior’s Cup. In ultima zi a competiției, duminica, 21 august, piticii de la Inizio au jucat finala in compania…

- Clubul de fotbal FCSB a anuntat, marti, pe un site de socializare, instalarea lui Nicolae Dica, antrenor care il inlocuieste la conducerea tehnica a echipei ros-albastre pe Anton Petrea. „Nicolae Dica este noul antrenor al FCSB, acesta fiind al doilea sau mandat ca principal al echipei noastre. Tehnicianul…